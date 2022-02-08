Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж минских договорённостей

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Украинское правительство взяло курс на демонтаж минских договорённостей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж минских договорённостей
  • AP
  • © Thibault Camus

«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договорённостей», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Он отметил, что отсутствует продвижение по таким вопросам как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса.

По его словам, в законодательстве Украины всё ещё не закреплена формула Штайнмайера.

Российский лидер добавил, что Минским соглашениям нет альтернативы.

Ранее Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.

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