Госсекретарь Блинкен считает возможным прогресс в вопросе об особом статусе Донбасса
- AP
«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперёд», — цитирует его РИА Новости.
По словам Блинкена, США и Украина едины в восприятии Минских соглашений как пути к урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то что это предусмотрено Минскими соглашениями.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.