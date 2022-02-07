Госсекретарь Блинкен считает возможным прогресс в вопросе об особом статусе Донбасса

Украина будет готова продвинуться вперёд в вопросе об особом статусе Донбасса в случае, если найдётся должная очерёдность имплементации Минских соглашений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперёд», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, США и Украина едины в восприятии Минских соглашений как пути к урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то что это предусмотрено Минскими соглашениями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.