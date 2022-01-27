Советники лидеров «нормандской четвёртки» подтвердили приверженность Минским соглашениям

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Политсоветники лидеров «нормандской четвёртки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.
Советники лидеров «нормандской четвёртки» подтвердили приверженность Минским соглашениям
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Они (советники. — RT) подтверждают, что минские соглашения являются основой для работы в «нормандском» формате, и по-прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе», — следует из коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Политсоветники выступили за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и мер по его укреплению от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал самым эффективным механизмом прекращения огня в Донбассе документ, принятый в июле 2020 года.

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