Козак: механизм прекращения огня в Донбассе 2020 года является самым эффективным

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал самым эффективным механизмом прекращения огня в Донбассе принятый в июле 2020 года.
Козак: механизм прекращения огня в Донбассе 2020 года является самым эффективным
  • РИА Новости
  • © Доминик Бутен

Об этом он заявил по итогам встречи политсовеников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

Козак также добавил, что привлечение Франции и ФРГ к этому процессу на переговорах не обсуждалось, и назвал это «фантастическими предложениями».

«Тот механизм, который был в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты 22 июля 2020 года... он самый эффективный. И пока он работал 2,5 месяца, перестрелок не было», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Козак сообщил о снижении количества обстрелов в Донбассе.

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