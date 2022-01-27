Козак сообщил о снижении количества обстрелов в Донбассе

В Донбассе наблюдается снижение количества обстрелов, об этом говорят и в регионе, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, деэскалация на линии соприкосновения наблюдается в регионе с конца декабря 2021 года благодаря инициативам представителей ОРДЛО.

«Хотя не очень последовательно, но Украина поддержала это всё. Тем не менее сегодня наблюдается существенное снижение количества обстрелов Донбасса, это отмечает прежде всего Донбасс», — цитирует Козака РИА Новости.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Козак прокомментировал итоги переговоров «нормандской четвёрки».