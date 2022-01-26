Козак прокомментировал итоги переговоров «нормандской четвёрки»
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС.
«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор», — заявил Козак.
Основной целью встречи он назвал проведение инвентаризации всех проблем, связанных с выполнением Минских соглашений.
Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.