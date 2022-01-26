Козак прокомментировал итоги переговоров «нормандской четвёрки»

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал результаты минувшей встречи политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), прошедшей в Париже.

Об этом информирует ТАСС.

«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор», — заявил Козак.

Основной целью встречи он назвал проведение инвентаризации всех проблем, связанных с выполнением Минских соглашений.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.