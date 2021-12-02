В Чехии призвали стороны украинского конфликта к выполнению Минских соглашений

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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме призвал все стороны внутриукраинского конфликта к скорейшему исполнению Минских соглашений.
В Чехии призвали стороны украинского конфликта к выполнению Минских соглашений
  • Reuters

Он подчеркнул, что у ситуации на юго-востоке Украины не существует военного решения и она должна разрешиться исключительно дипломатическим путём.

«Мы ещё раз призываем все заинтересованные стороны к скорейшему выполнению Минских соглашений, включая мониторинг границы между Украиной и Россией», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

Вместе с этим Лавров заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

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