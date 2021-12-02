Лавров предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры США

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.
Лавров предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры США
  • РИА Новости

«Подчёркнуто, что... втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развёртывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будет иметь самые серьёзные последствия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В противном случае, подчеркнули в МИД России, Москва будет вынуждена принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса.

Вместе с этим Лавров заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить