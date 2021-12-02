Лавров предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры США
- РИА Новости
«Подчёркнуто, что... втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развёртывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будет иметь самые серьёзные последствия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В противном случае, подчеркнули в МИД России, Москва будет вынуждена принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса.
Вместе с этим Лавров заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.
В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.