Лавров предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры США

Глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

«Подчёркнуто, что... втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развёртывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будет иметь самые серьёзные последствия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В противном случае, подчеркнули в МИД России, Москва будет вынуждена принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса.

Вместе с этим Лавров заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.