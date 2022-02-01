«Корпоративное управление»: о чём говорится в опубликованном послами стран G7 перечне приоритетных реформ для Украины

Послы стран «Большой семёрки» обнародовали список приоритетов сотрудничества с Украиной в 2022 году. В их числе реформы судов, СБУ, антикоррупционных органов, оборонного и экономического секторов. Эксперты отмечают, что данные предложения приведут к дальнейшей утрате Украиной своего суверенитета без какой-либо очевидной выгоды.

Приоритетами сотрудничества стран G7 («Большой семёрки») c Украиной в 2022 году станут поддержка независимых институтов, снижение уровня коррупции и достижение экономического роста. Об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 на Украине, опубликованном в Twitter.

От лица группы послов стран G7 (неформальное объединение, в которое входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония) в Twitter был опубликован программный документ, где перечисляются реформы, которые необходимо провести властям Украины.

В частности, в сфере поддержки независимых институтов в числе первых пунктов значится интенсификация усилий по реформе судебной системы.

Также по теме «Кризис государственности»: что стоит за указом Зеленского о координации заявлений по внешней политике Украины Указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении круга лиц, которые могут официально говорить о международной политике...

Источник RT в офисе президента Украины рассказал, что публикация послами стран G7 программы с очередным упоминанием судебных и прочих реформ является своеобразным напоминанием для администрации Владимира Зеленского.

«У Зеленского натянутые отношения с американцами и западными партнёрами. Вся эта истерия вокруг российского «вторжения» дорого обошлась экономике Украины. Теперь появились новые требования, и окружение президента хочет понять, почему нужно реформировать силовые органы страны в обмен на небольшой кредит. И кто даст гарантию, что все эти шаги — правильные. Ведь план написан за границей, а внедрять его нужно в Киеве. И украинские власти несут за него ответственность», — отметил чиновник.

Сфера безопасности

В сфере безопасности послы стран G7 указывают на необходимость реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) с целью её трансформации в современный контрразведывательный орган, функции которого определяют «с учётом евро-атлантического опыта». Это подразумевает отграничение СБУ от выполнения обязанностей антикоррупционных и правоохранительных органов, указывается в программе G7.

Также в сфере безопасности Украина должна реформировать правоохранительные органы с целью «достижения международных стандартов» и запустить Бюро экономической безопасности.

Кроме того, говорится в развёрнутом тексте заявления послов стран «Большой семёрки», Украина должна продолжить внедрение закона «О национальной безопасности Украины».

Также среди приоритетов в сфере безопасности для Украины послы стран G7 обратили внимание на необходимость усиления корпоративного управления в оборонном секторе в рамках реформ ОПК страны, целью которых также является приведение его в соответствие с некими «международными стандартами».

Legion-Media

© CTK Photo/Michal Okla

«Большая семёрка», которая создавалась как клуб друзей США, заинтересована в том, чтобы делать бизнес на украинском оборонном секторе, пояснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Этот клуб рассматривает Украину как весьма перспективный потенциальный рынок, на котором американцы и их партнёры будут сбывать вооружения», — заявил политолог.

Украине будут предоставляться очень крупные кредиты под невыгодные для неё условия, отмечает Фельдман.

«На эти кредиты Украина будет покупать у американцев оружие, а в конечном итоге просто не сможет по ним расплатиться и попадёт в вечную долговую зависимость. Америка получит двойную выгоду: полностью подконтрольную зависимую Украину и реализацию своего оружия. Это и будет «корпоративное управление», — рассказал эксперт.

Антикоррупционные и экономические меры

Также в программе уделяется внимание проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией. Здесь, в частности, предлагается поддерживать Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в сферах контроля за финансированием политических партий и управления коррупционными рисками.

Также послы стран G7 предлагают властям Украины повышать эффективность работы Высшего антикоррупционного суда.

В экономической сфере рекомендуется сотрудничать с международными финансовыми учреждениями и проводить дальнейшее внедрение эффективной и справедливой земельной реформы.

Также по теме «Имитация государственной деятельности»: как на Украине хотят переименовать «советские» суды Верховная рада постановила направить Владимиру Зеленскому запрос о переименовании ряда судов. Автор документа, депутат фракции «Голос»...

Напомним, что эта реформа, в особенности отмена моратория на куплю-продажу земли, стала одним из самых противоречивых внутриполитических шагов администрации Зеленского.

Ранее украинские СМИ обращали внимание на то, что в реформу заложен ряд сомнительных пунктов. Например, подписанный Зеленским закон №2194 выводит в свободный оборот земли лесного фонда, участки вблизи водоёмов и территории, находящиеся под управлением администраций заповедников.

Эту реформу критиковала украинская оппозиция, указывая на то, что она направлена на облегчение продажи ценных и плодородных участков земли Украины иностранным инвесторам.

Источник RT в Минюсте Украины считает, что требования послов стран G7 можно назвать вмешательством во внутренние дела Украины.

«Они хотят, чтобы Европа помогала нам выбирать судей. И ограничить степень влияния СБУ. Они не переживают за благосостояние украинского народа, а пытаются защитить свой бизнес, который придёт на Украину и скупит тут всё за копейки. И начнут с земли. А право собственности будут охранять независимые украинские судьи. Они же понимают, кто их назначает на самом деле, и будут поддерживать иностранный бизнес», — отметил представитель Минюста.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» уверен, что руководство страны готово выполнять любые требования западных партнёров за копейки.

«Дадут миллиард долларов, да ещё и в долг, — а за эти деньги придётся выполнить все их требования. Обратите внимание, это не общие советы, а конкретные указания. И СБУ, который должен защищать интересы страны, будет заниматься совсем другими делами. Это ослабление влияния президента на силовые органы», — подчеркнул представитель «Батькивщины».

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT заявил, что новая программа послов стран G7 для Украины — «это издевательство».

AP

© Anthony Devlin

«За те восемь лет, которые Запад усиленно «реформирует» Украину, она потеряла целые отрасли промышленности, а из страны уехали не менее 10 млн человек», — подчеркнул эксперт.

С этой оценкой согласился и Павел Фельдман.

«Все решения, которые на сегодня проталкивает Запад на территории Украины, в конечном итоге лишают её независимости. Самое главное — украинский народ за копейки, а иногда даже забесплатно отдаёт свои земли, свои национальные богатства и свой суверенитет в руки западных партнёров, которые взамен обещают туманные перспективы европейского или натовского будущего», — подчеркнул эксперт.

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что данные предложения нацелены на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для стран G7 на Украине.

«Речь идёт прежде всего о создании условий для получения экономических выгод. Отсюда тезисы о корпоративном управлении: на это всегда опираются США, и, видимо, здесь это положение исходит именно от них», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, реформы судебной системы направлены на то, чтобы Конституция Украины не препятствовала ни присутствию стран коллективного Запада, ни их инициативам по развитию бизнеса и генерации общественно-политических инициатив, добавил Владимир Оленченко.

«Эти требования не отличаются от тех, которые выдвигал Запад и к другим странам, в частности к Прибалтике, в начале 90-х», — заключил эксперт.