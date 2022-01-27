«Пока прогресс практически нулевой»: Козак подвёл итоги встречи советников лидеров «нормандской четвёрки»

Дмитрий Козак сообщил, что политические советники лидеров «нормандской четвёрки» в ходе встречи в Париже не достигли прогресса по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Он отметил, что все содержательные инициативы донбасских республик игнорируются. При этом, по его словам, нет смысла оказывать давление на власти Украины, поскольку они должны сами дойти до осмысления необходимости выполнения Минских соглашений и завершения конфликта в собственной стране. Следующая встреча советников «нормандской четвёрки» состоится через две недели в Берлине.

Переговоры в нормандском формате относительно урегулирования конфликта в Донбассе, прошедшие 26 января в Париже, не принесли какого-либо результата. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперёд, но пока прогресс практически нулевой», — цитирует Козака РИА Новости.

Он отметил, что Россию часто призывают оказать воздействие на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики по поводу выполнения ими Минских соглашений, но какие именно пункты договорённостей не выполняются, не указывается.

«Донбасс как рыба об лед бьётся, чтобы выполнить (Минские соглашения. — RT), есть масса всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию контрольных пунктов въезда-выезда — они все игнорируются только потому, что они исходят от Донбасса», — пояснил Козак.

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Представитель также отметил, что все предложения донбасских республик, связанные с безопасностью, гуманитарными и политическими вопросами, остаются без внимания со стороны Киева.

«Хотя бы те письменные предложения многочисленные, которые Донбасс внёс в контактную группу, чтобы на них была реакция. Или положительный, или отрицательный ответ. Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились. Для этого тоже попросили двухнедельную паузу», — добавил он.

По словам Козака, режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, принятый в июле 2020 года, остаётся самым эффективным: «Пока он работал два с половиной месяца, перестрелок не было. Когда Украина вышла из него, всё это эскалировалось».

«Договорились, что, независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться», — сказал он.

Говоря о давлении на Украину, дипломат подчеркнул, что это бессмысленно, к тому же, по его словам, Берлин и Париж никакого влияния на Киев в этом плане не оказывают. Козак отметил, что Украина должна осмыслить необходимость урегулирования внутреннего конфликта и завершения войны: «Нужно выполнить Минские соглашения — последовательно, без виляний, без интерпретаций, без изъятий, без выборочного исполнения этих соглашений».

По его словам, участники встречи советников «нормандской четвёрки» договорились встретиться через две недели в Берлине, условившись провести дополнительные внутригосударственные консультации для поиска развязок по всем тем проблемам, которые не решены с 2014 года, в частности речь идёт об особом статусе Донбасса.

«Надеемся, что результаты этой договорённости через две недели будут материализованы в конкретных решениях. Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс для того, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта», — приводит ТАСС слова замруководителя администрации президента РФ.

Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки»: Йенс Плётнер (ФРГ), Андрей Ермак (Украина), Дмитрий Козак (Россия) и Эммануэль Бонн (Франция).

© Официальный сайт президента Франции

Козак также подчеркнул, что вопрос нового саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России на встрече в Париже не обсуждался из-за «неразрешимых противоречий» по поводу Минских соглашений. По его словам, президенты и главы правительств «нормандской четвёрки» могут встретиться только после выполнения решений саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года.

«Этот саммит должен состояться после того, как будут согласованы все правовые аспекты особого статуса Донбасса в постконфликтной Украине. Это ключевой вопрос», — пояснил он.

26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки», которая продолжалась около восьми с половиной часов. По её итогам Дмитрий Козак, Эммануэль Бонн (Франция), Йенс Плётнер (Германия) и Андрей Ермак (Украина) договорились провести новую встречу через две недели в Берлине.

«Они подтверждают, что Минские соглашения составляют основу работы нормандского формата, и нацелены сокращать имеющиеся разногласия в дальнейшем. Поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное исполнение мер укрепления режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам реализации Минских соглашений. Обсудили важность интенсификации работы ТКГ и её рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам встречи.