Песков: внешнеполитическая концепция будет дорабатываться с учётом мировой обстановки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическая концепция страны будет дорабатываться исходя из текущей обстановки в мире.

«Неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться», — цитирует РИА Новости заявление Пескова.

Он подчеркнул, что доработка будет происходить исходя из текущей обстановки в мире, так как ситуация не статична и развивается диалектически со стороны России.

Ранее Песков сообщал, что Россия не испытывает дефицита возможностей для высказывания своей позиции.

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