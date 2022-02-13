Песков: Россия не испытывает дефицита возможностей для высказывания своей позиции в мире

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Россия не испытывает дефицита возможностей для высказывания своей позиции в связи с отказом от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия не испытывает дефицита возможностей для высказывания своей позиции в мире
  • © Пресс-служба президента России

«У России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента (Владимира. — RT) Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет», — заявил Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица страны не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля.

В Кремле также сообщили, что в планах Владимира Путина нет участия в Мюнхенской конференции по безопасности — ни в каких форматах.

Мероприятие впервые за два года должно состояться в очном формате 18—20 февраля.

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