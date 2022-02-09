Официальные лица России не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности

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Официальные лица России не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Официальные лица России не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности
  • ©Mykhailo Palinchak/ Ukrinform/Barcroft Media
  • Gettyimages.ru

«По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18—20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — сказала она.

Захарова добавила, что Мюнхенская конференция в последние годы всё больше трансформируется в «трансатлантический форум» и утрачивает инклюзивность и объективность.

Ранее в Кремле заявили, что в планах президента России Владимира Путина нет участия в Мюнхенской конференции по безопасности — ни в каких форматах.

Мероприятие впервые за два года должно состояться в очном формате 18—20 февраля.

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