Официальные лица России не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18—20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — сказала она.

Захарова добавила, что Мюнхенская конференция в последние годы всё больше трансформируется в «трансатлантический форум» и утрачивает инклюзивность и объективность.

Ранее в Кремле заявили, что в планах президента России Владимира Путина нет участия в Мюнхенской конференции по безопасности — ни в каких форматах.

Мероприятие впервые за два года должно состояться в очном формате 18—20 февраля.