Песков: США никогда не испытывали дефицита настойчивости в попытках повлиять на Европу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ﻿﻿Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицита настойчивости в попытках влияния на своих европейских союзников.

«Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», — заявил Песков в интервью РИА Новости.

По его мнению, страны Европы последовательно и активно пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах, но это не получается из-за сильного влияния Вашингтона.

Ранее Песков говорил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, поэтому она будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.

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