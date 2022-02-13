Песков заявил о желании России расширять взаимодействие со странами Запада

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Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, поэтому она будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами,... с Соединёнными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности», — передаёт РИА Новости заявление Пескова.

Он добавил, что это «абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге».

«Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — резюмировал Песков.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене тщетны.

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