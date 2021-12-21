Шойгу назвал тщетными попытки Запада изолировать Россию

Попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене тщетны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

RT ведёт трансляцию заседания.

«Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооружёнными силами 109 стран мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене», — заявил Шойгу.

Он также напомнил о проведении конференции по международной безопасности в Москве в июне 2021 года.

По словам Шойгу, на конференции присутствовали делегации более чем из 100 государств, что сделало её самым многочисленным по составу военно-политическим мероприятием в мире.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров заявил американскому президенту Джо Байдену об отсутствии положительного эффекта от санкций.