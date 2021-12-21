Шойгу назвал тщетными попытки Запада изолировать Россию

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Попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене тщетны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу назвал тщетными попытки Запада изолировать Россию
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию заседания.

«Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооружёнными силами 109 стран мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене», — заявил Шойгу.

Он также напомнил о проведении конференции по международной безопасности в Москве в июне 2021 года. 

По словам Шойгу, на конференции присутствовали делегации более чем из 100 государств, что сделало её самым многочисленным по составу военно-политическим мероприятием в мире.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров заявил американскому президенту Джо Байдену об отсутствии положительного эффекта от санкций.

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