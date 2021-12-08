Путин заявил Байдену об отсутствии положительного эффекта от санкций

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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря заявил американскому президенту Джо Байдену об отсутствии положительного эффекта от санкций.
Путин заявил Байдену об отсутствии положительного эффекта от санкций
  • AP

Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что Байден высказался о возможных санкциях против России.

При этом российский президент заявил американскому коллеге, что санкции — «вещь не новая» и данные меры «принимаются достаточно длительное время».

Ушаков добавил, что Путин обратил внимание на то, что санкции не дают никакого положительного эффекта ни для Соединённых Штатов, ни для России.

Также Ушаков рассказал, что американский лидер говорил российскому президенту о возможности введения новых санкций в достаточно приемлемой форме.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете конгресса заявила, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы, в случае российского «вторжения» на Украину.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил возможность использования «Северного потока — 2» для давления на Россию.

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