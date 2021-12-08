В США допустили возможность использования «Северного потока — 2» для давления на Россию

Газопровод «Северный поток — 2» можно использовать для оказания давления на Россию в контексте ситуации на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что на данный момент поставки топлива по газопроводу не осуществляются, а потому в нынешнем состоянии «Северный поток — 2» не может использоваться Россией для оказания давления.

«Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться на Украину», — приводит его слова Интерфакс.

При этом в проекте оборонного бюджета Соединённых Штатов отсутствует упоминание санкций по газопроводу «Северный поток — 2» и суверенному долгу России.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».

Дмитрий Песков назвал такие сообщения продолжением информационной истерики.