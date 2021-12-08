В США допустили возможность использования «Северного потока — 2» для давления на Россию
- Reuters
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Он напомнил, что на данный момент поставки топлива по газопроводу не осуществляются, а потому в нынешнем состоянии «Северный поток — 2» не может использоваться Россией для оказания давления.
«Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться на Украину», — приводит его слова Интерфакс.
При этом в проекте оборонного бюджета Соединённых Штатов отсутствует упоминание санкций по газопроводу «Северный поток — 2» и суверенному долгу России.
6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».
Дмитрий Песков назвал такие сообщения продолжением информационной истерики.