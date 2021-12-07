Проект оборонного бюджета США не содержит санкций по «Северному потоку — 2»

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В проекте оборонного бюджета Соединённых Штатов отсутствует упоминание санкций по газопроводу «Северный поток — 2» и суверенному долгу России.
Проект оборонного бюджета США не содержит санкций по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Также сообщается, что проект американского оборонного бюджета предполагает выделение $4 млрд на военное сдерживание России.

«(Законопроект. — RT) включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что, по оценкам, выше на 569,8 млн, чем запрос (Белого дома. — RT)», — цитирует документ РИА Новости.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».

Дмитрий Песков назвал такие сообщения продолжением информационной истерики.

Также в Кремле заявили, что США известны своим пристрастием к «санкционным упражнениям».

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