В Кремле заявили, что США известны своим пристрастием к «санкционным упражнениям»

В Кремле не знают, является ли сообщение CNN о планах США ввести новые санкции против России «уткой или целенаправленным сливом», однако пристрастие Вашингтона к таким «санкционным упражнениям» известно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный. Поэтому я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что предсказуемость американской стороны в этой случае «оставляет желать лучшего».

«Что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям», — сказал Песков.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».

Как уточняется, меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».

Дмитрий Песков назвал такие сообщения продолжением информационной истерики.