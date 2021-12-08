В Кремле рассказали об обсуждении Байденом и Путиным темы санкций
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Ушаков подтвердил, что Байден в ходе переговоров с Путиным упоминал о возможных санкционных мерах.
«То, что говорилось до этого публично и доводилось по различным каналам до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня», — отметил помощник российского лидера.
По словам Ушакова, также Байден в ходе переговоров с Путиным намекнул, что США могут допустить российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки её состояния.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете конгресса заявила, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил возможность использования «Северного потока — 2» для давления на Россию.