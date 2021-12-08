США могут разрешить России осмотреть конфискованную дипсобственность

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Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намекнул, что США могут допустить российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки её состояния.
США могут разрешить России осмотреть конфискованную дипсобственность
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«(Байден) намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам, чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», — отметил он.

По его словам, американский президент сам затронул проблематику функционирования дипмиссий двух стран.

Ушаков добавил, что Байден заявил Путину, что американский посол в Москве жалуется, «что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».

Российская сторона в ответ на это отметила, что это следствие акций, которые США начали предпринимать ещё пять лет назад, в частности, запреты, ограничения для российских дипломатов, массовые высылки сотрудников дипмиссий и конфискация дипломатической собственности.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили трудности в работе диппредставительств России и США.

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