Путин и Байден обсудили трудности в работе диппредставительств России и США

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе разговора обсудили трудности в работе дипломатических представительств двух стран.

Стороны констатировали, что сотрудничество двух стран по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

«Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что всё это является следствием линии властей США, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки дипломатов России, отметив, что Москва вынуждена зеркально реагировать на данные меры.

Отмечается, что российская сторона предложила обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий. В сообщении говорится, что такой шаг мог бы послужить нормализации других аспектов отношений между Россией и США.

Также Путин заявил Байдену об опасных попытках освоения Украины со стороны НАТО.