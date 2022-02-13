Министр экономики Австрии: Вена не будет отказываться от СП-2 по желанию других стран

Австрия не откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2» по желанию других стран. Об этом заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарет Шрамбёк.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока — 2». Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали (в газопровод. — RT) через (австрийскую нефтегазовую компанию) OMV», — заявила Шрамбёк в интервью ORF 2.

Она призвала государства соблюдать международное право в вопросе запуска газопровода.

Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» пользуется поддержкой у австрийского правительства.

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил обеспокоенность, что страны Запада превратили газопровод СП-2 в инструмент давления на Москву.