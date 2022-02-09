МИД России: страны Запада превратили «Северный поток — 2» в инструмент давления
- РИА Новости
«Северный поток — 2» давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США (назовём так, не будем географически территориальные пункты приписки для них обозначать) в инструмент давления на Москву», — приводит ТАСС его слова.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь отвечает интересам европейских потребителей.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что газопровод нужен и важен и для России, и для европейцев.
Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.