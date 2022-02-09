Постпред России при ЕС Чижов заявил о заинтересованности европейских потребителей в СП-2

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Запуск газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь отвечает интересам европейских потребителей. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это (запуск газопровода «Северный поток — 2». — RT) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет», — заявил Чижов.

Замглавы российского МИД Александр Панкин ранее заверил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции в США отметил, что Евросоюз не верит в возможность полного прекращения газовых поставок из России.

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