Глава МИД Италии Ди Майо счёл Россию незаменимой страной для поставок газа в Европу

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

«Москва с «Северным потоком — 2» может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит на Украину, которая получает существенный доход для экономики от транзита. Отсюда её опасения, которые разделяют другие страны, США и партнёры из Прибалтики и Восточной Европы, — оказаться в стороне от основного маршрута российского газа в Европу. Таким образом, Москва остаётся незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе», — цитирует РИА Новости его заявление.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС.