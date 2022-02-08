Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС

Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Безосновательно звучат и обвинения в якобы заинтересованности России в газовом кризисе в ЕС. Фактически это ещё один пример антироссийской пропаганды. Чрезмерно высокие цены сужают спрос, подрывая тем самым доверие к газовой отрасли в целом. Это нам абсолютно не нужно», — сказал дипломат.

Он добавил, что российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия использует поставки энергии в Европу в качестве оружия на фоне всплеска мировых цен на топливо.

Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.