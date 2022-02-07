Боррель обвинил Россию в использовании энергопоставок в Европу в качестве оружия

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Россия использует поставки энергии в Европу в качестве оружия на фоне всплеска мировых цен на топливо, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель обвинил Россию в использовании энергопоставок в Европу в качестве оружия
  • AP

«Россия, как вы знаете, в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть-десять раз. 

По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне, а также с «кризисом отношений с Россией».

При этом Боррель отметил, что в Москве гораздо больше сделали для повышения устойчивости к санкциям со стороны Запада, чем в Евросоюзе — для повышения способности перенести перебои в поставках газа.

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