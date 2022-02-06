Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС «кризисом отношений с Россией»
«Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня», — написал он в своём блоге.
По мнению Борреля, ЕС необходимо «работать с краткосрочными трудностями» и придерживаться при этом долгосрочной цели по переходу к нулевому уровню выбросов.
Российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe ранее сообщила, что из газовых хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.
Отмечается, что общий уровень заполненности ПХГ Европы — 36,7%.