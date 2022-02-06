Боррель: Россия лучше подготовилась к санкциям, чем ЕС — к перебоям с поставками газа

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Россия гораздо больше сделала для повышения устойчивости к санкциям со стороны Запада, чем Евросоюз для повышения способности перенести перебои в поставках газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций... она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа», — написал он в своём блоге.

Боррель призвал в срочном порядке продумать возможность создания стратегических запасов газа в Европе и совместных закупок европейскими странами в соответствии с рекомендациям Еврокомиссии.

Он также сообщил о росте цен на газ в шесть — десять раз в сравнении с прошлым годом.

При этом глава дипломатии Евросоюза заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.

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