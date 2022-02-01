Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о непричастности России к повышению цен на газ в Европе

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению цен на газ в Европе.
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о непричастности России к повышению цен на газ в Европе
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«Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ», — приводит ТАСС ответ Борреля на вопрос о роли России в повышении цен на газ в Европе.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что одной из причин роста цен на газ в Европе, в частности в Австрии, является ситуация вокруг Украины.

В Газпроме сообщали, что в европейских ПХГ осталось менее четверти закачанного летом газа.

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