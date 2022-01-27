«Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ

Короткая ссылка
В европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа, заполненность украинских ПХГ снизилась до 11,8 млрд куб. м. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
«Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ
  • Gettyimages.ru

Из европейских газовых хранилищ отобрано уже 75,9% закачанного туда в летний период газа, что на 26,9% меньше прошлогоднего уровня.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%.

В ПХГ Украины запасы газа уже на 45,4% ниже, чем в прошлом году.

Как стало известно ранее, цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.

17 января в «Газпроме» сообщили, что с 1 по 15 января компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,4 млрд куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить