«Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ

В европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа, заполненность украинских ПХГ снизилась до 11,8 млрд куб. м. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Из европейских газовых хранилищ отобрано уже 75,9% закачанного туда в летний период газа, что на 26,9% меньше прошлогоднего уровня.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%.

В ПХГ Украины запасы газа уже на 45,4% ниже, чем в прошлом году.

Как стало известно ранее, цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.

17 января в «Газпроме» сообщили, что с 1 по 15 января компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,4 млрд куб. м.