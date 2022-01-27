«Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ
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Из европейских газовых хранилищ отобрано уже 75,9% закачанного туда в летний период газа, что на 26,9% меньше прошлогоднего уровня.
Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%.
В ПХГ Украины запасы газа уже на 45,4% ниже, чем в прошлом году.
Как стало известно ранее, цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.
17 января в «Газпроме» сообщили, что с 1 по 15 января компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,4 млрд куб. м.