Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за тысячу кубометров

Цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF в Нидерландах выросла до $1101,3 за 1 тыс. куб. м к 15:48 мск. Позднее она немного опустилась ниже отметки $1100.

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет более 19%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.