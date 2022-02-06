Боррель: цены на газ в ЕС выросли в 6—10 раз по сравнению с 2021 годом

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Цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз в сравнении с прошлым годом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: цены на газ в ЕС выросли в 6—10 раз по сравнению с 2021 годом
  • AP

«Цены на газ в ЕС в шесть — десять раз выше, чем год назад, что создаёт большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе», — написал он в своём блоге.

По словам Борреля, рост цен объясняется проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.

По состоянию на 1 февраля цены опускались ниже $900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в рамках итоговой пресс-конференции VIII заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку заявила, что Евросоюз ожидает, что в скором времени поставки газа в Европу по ЮГК достигнут 10 млрд куб. м.

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