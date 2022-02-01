Цены на газ в Европе опускались ниже $900 за тысячу кубометров

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Цены на газ в Европе опускались ниже $900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цены на газ в Европе опускались ниже $900 за тысячу кубометров
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Как уточняет РИА Новости, минимальный показатель первых часов торгов — $870,5.

Это на 12,6% ниже расчётной цены накануне — $980,6 (с учётом изменения валютных котировок, так как стоимость на ICE Futures указана в евро).

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и ЕС продолжают прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

1 февраля российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что европейские хранилища газа по состоянию на конец января опустели уже на 81% от объёма газа, закачанного туда в летний период.

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