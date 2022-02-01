«Газпром»: европейские ПХГ опустели уже на 81% от объёма газа, закачанного туда летом

Российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что европейские хранилища газа по состоянию на конец января опустели уже на 81% от объёма газа, закачанного туда в летний период.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.

«На 30 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объёма газа, закачанного в летний период», — сказано в заявлении.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.