«Газпром»: европейские ПХГ опустели уже на 81% от объёма газа, закачанного туда летом
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.
«На 30 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объёма газа, закачанного в летний период», — сказано в заявлении.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.