В ЕС ожидают роста поставок газа по Южному газовому коридору до 10 млрд кубометров

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в рамках итоговой пресс-конференции VIII заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку заявила, что Евросоюз ожидает, что в скором времени поставки газа в Европу по ЮГК достигнут 10 млрд куб. м.
В ЕС ожидают роста поставок газа по Южному газовому коридору до 10 млрд кубометров
  • ©Ian Forsyth/Getty Images

«Мы ожидаем, что в ближайшее время его возможности увеличатся и достигнут 10 млрд  куб. м», — цитирует РИА Новости заявление Симсон.

По её словам, Евросоюз приветствует расширение коридора и рост поставок природного газа.

«Этот трубопровод создает возможность для диверсификации маршрутов поставок», — сказала Симсон, отметив, что это может иметь положительное влияние на поставки для стран Европы.

Церемония открытия Южного газового коридора по которому Азербайджан будет поставлять газ в Европу, состоялась в Баку в 2018 году.

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