В ЕС ожидают роста поставок газа по Южному газовому коридору до 10 млрд кубометров
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«Мы ожидаем, что в ближайшее время его возможности увеличатся и достигнут 10 млрд куб. м», — цитирует РИА Новости заявление Симсон.
По её словам, Евросоюз приветствует расширение коридора и рост поставок природного газа.
«Этот трубопровод создает возможность для диверсификации маршрутов поставок», — сказала Симсон, отметив, что это может иметь положительное влияние на поставки для стран Европы.
Церемония открытия Южного газового коридора по которому Азербайджан будет поставлять газ в Европу, состоялась в Баку в 2018 году.