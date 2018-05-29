В Баку официально открыли «Южный газовый коридор»

Церемония открытия «Южного газового коридора», по которому Азербайджан будет поставлять газ в Европу, состоялась в Баку, передаёт РИА Новости.

© Jens Büttner/Jens Büdpa

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Сообщается, что в мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний. Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Natural Gas Europe оценивает стоимость ЮГК в $40 млрд, отмечает агентство. Ранее Алиев обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом реализацию проекта.