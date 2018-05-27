Президент Азербайджана и глава МИД Франции обсудили карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров обсудили вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта, а также сотрудничество государств в сфере энергетики.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана. «Президент Ильхам Алиев изложил на встрече позицию Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского конфликта», — цитирует сообщение ТАСС. По словам Алиева, Азербайджан выступает за разрешение конфликта, руководствуясь нормами международного права и учитывая необходимость приверженности политике территориальной целостности Азербайджана. Также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, отмечалась важность реализации проекта «Южный газовый коридор». Ранее стало известно, что Ле Дриан посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26—28 мая с официальными визитами.