МИД Франции осудил перенос посольства США в Иерусалим

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Париж не одобряет перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и считает его нарушением международного права, говорится в распространённом заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

«Франция не одобряет решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, как ранее неоднократно заявлял президент республики. Это решение противоречит международному праву и, в частности, резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН», — заявил Ле Дриан.

Он призвал все стороны продемонстрировать ответственность, чтобы предотвратить новые волнения на фоне обострения ситуации в секторе Газа.

«Франция снова призывает израильские власти к рассудительности и сдержанности в применении силы, которая должна быть строго пропорциональна», — подчеркнул министр.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва негативно оценивает перенос американского посольства.

14 мая США официально открыли посольство в Иерусалиме.

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