Трамп в ходе видеообращения объявил об официальном открытии посольства США в Иерусалиме

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Президент США Дональд Трамп в ходе видеообращения объявил об официальном открытии американского посольства в Иерусалиме.
Трамп в ходе видеообращения объявил об официальном открытии посольства США в Иерусалиме
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Израиль является суверенным государством и, как любое суверенное государство, имеет право самостоятельно определять, где должна находиться его столица. Однако на протяжении долгих десятилетий мы отрицали реальность, которая заключается в том, что столицей Израиля является Иерусалим», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал великим днём для Израиля перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

RT ведёт трансляцию открытия посольства США в Иерусалиме.

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