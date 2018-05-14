Трамп в ходе видеообращения объявил об официальном открытии посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп в ходе видеообращения объявил об официальном открытии американского посольства в Иерусалиме.

«Израиль является суверенным государством и, как любое суверенное государство, имеет право самостоятельно определять, где должна находиться его столица. Однако на протяжении долгих десятилетий мы отрицали реальность, которая заключается в том, что столицей Израиля является Иерусалим», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал великим днём для Израиля перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

RT ведёт трансляцию открытия посольства США в Иерусалиме.