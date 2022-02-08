Боррель: в ЕС не верят в полное прекращение Россией поставок газа в Европу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции в США заявил, что Евросоюз не исключает сокращения поставок российского газа в Европу в случае введения рестрикций против Москвы, однако не верит в возможность полного прекращения данных поставок.

«Мы не исключаем сокращения поставок (российского газа. — RT)», — приводит ТАСС заявление Борреля.

Он пояснил, что для этого ведутся переговоры с союзниками, в первую очередь с США и Катаром, которые смогут обеспечить дополнительные поставки.

«Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу», — добавил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Панкин сказал, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС.