Боррель: в ЕС не верят в полное прекращение Россией поставок газа в Европу
- AP
«Мы не исключаем сокращения поставок (российского газа. — RT)», — приводит ТАСС заявление Борреля.
Он пояснил, что для этого ведутся переговоры с союзниками, в первую очередь с США и Катаром, которые смогут обеспечить дополнительные поставки.
«Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу», — добавил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Панкин сказал, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС.