Аналитик Юшков назвал выгодным проект «Северный поток — 2» для европейцев

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Анастасия Белоусова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь отвечает интересам европейских потребителей.
Аналитик Юшков назвал выгодным проект «Северный поток — 2» для европейцев
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

По мнению аналитика, газопровод нужен и важен и для России, и для европейцев.

«Для европейцев он важен стратегически, потому что это повышение надёжности газоснабжения Европы. Сейчас Украина остаётся безальтернативным транзитёром российского газа в Европу», — объяснил он.

Юшков уточнил, что если транзит газа через Украину остановится, например, «во время отопительного сезона, то тогда европейцы замерзать будут».

«Если сейчас бы он («Северный поток — 2». — RT) работал, то по крайней мере была бы техническая возможность получать дополнительные объёмы российского газа. И рынок бы успокоился, цены пониже были бы», — перечислил преимущества собеседник RT.

Ранее Чижов высказал мнение, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь отвечает интересам европейских потребителей.

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