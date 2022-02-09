Канцлер ФРГ Шольц заявил о солидарности позиции по Украине с Францией и Польшей

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил солидарную позицию с властями Франции и Польши по ситуации вокруг Украины.

«Наша общая цель — предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и повлечёт для России масштабные последствия — политические, экономические и, конечно, геостратегические», — цитирует Шольца РИА Новости.

Он также отметил необходимость диалога для поиска выхода из ситуации.

Ранее Шольц заявил, что Германия намерена действовать совместно с США в случае «вторжения России на Украину».

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.