Канцлер Германии Шольц 8 февраля проведёт переговоры с лидерами Франции и Польши

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 8 февраля, проведёт трёхстороннюю встречу с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

AP

«8 февраля в ведомстве канцлера состоится встреча в рамках Веймарского треугольника. Канцлер пригласил французского президента Макрона и польского премьер-министра Дуду», — цитирует её РИА Новости. Как уточняется, стороны в первую очередь обсудят «ситуацию на Украине и вокруг неё». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.