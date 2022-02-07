Канцлер Германии Шольц 8 февраля проведёт переговоры с лидерами Франции и Польши
- AP
«8 февраля в ведомстве канцлера состоится встреча в рамках Веймарского треугольника. Канцлер пригласил французского президента Макрона и польского премьер-министра Дуду», — цитирует её РИА Новости.
Как уточняется, стороны в первую очередь обсудят «ситуацию на Украине и вокруг неё».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.