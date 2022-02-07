Канцлер Германии Шольц 8 февраля проведёт переговоры с лидерами Франции и Польши

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Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 8 февраля, проведёт трёхстороннюю встречу с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
Канцлер Германии Шольц 8 февраля проведёт переговоры с лидерами Франции и Польши
  • AP

«8 февраля в ведомстве канцлера состоится встреча в рамках Веймарского треугольника. Канцлер пригласил французского президента Макрона и польского премьер-министра Дуду», — цитирует её РИА Новости.

Как уточняется, стороны в первую очередь обсудят «ситуацию на Украине и вокруг неё».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.

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