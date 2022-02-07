Глава МИД ФРГ Бербок назвала поддержку целостности Украины целью своей поездки в Киев

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.

«В ходе моего визита в Киев я ещё раз однозначно подчеркну, где мы находимся: как партнёр Украины в ЕС, НАТО и G7, безусловно, мы поддерживаем территориальную целостность страны и стоим на стороне граждан Украины. Вместе мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России по отношению к Украине путём конкретных жёстких мер», — приводит слова Бербок РИА Новости.

Она выразила надежду, что дипломатические усилия сторон позволят урегулировать ситуацию мирным путём.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину.

Шольц 7 февраля обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом.