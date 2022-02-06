Канцлер ФРГ Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину

Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

«Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем (его. — RT) на Украину», — приводит слова Шольца ТАСС.

Он отметил, что аналогичной позиции придерживалась ранее и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Это было и остаётся правильным», — добавил Шольц.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сделала аналогичное заявление.

Агентство DPA 5 февраля сообщило, что Украина направила ФРГ «список пожеланий» относительно военной помощи.

10 января украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.