Посол Украины в ФРГ Мельник пригрозил последствиями, если Киеву не предоставят вооружения

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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не продаст Киеву оборонительное вооружение.

«Мы призываем правительство (Германии. — RT)... срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», — приводит ТАСС заявление дипломата.

По его словам, Германия якобы несёт моральную ответственность за будущее Украины.

«Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения... может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений», — подчеркнул Мельник.

Он отметил, что данный факт вызывает огромное недовольство в украинском обществе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ФРГ за отказ продавать оружие его стране.

В свою очередь, Мельник заявил, что слишком оптимистично ждать от Германии предоставления вооружения Киеву.

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