Посол Украины в ФРГ Мельник пригрозил последствиями, если Киеву не предоставят вооружения
«Мы призываем правительство (Германии. — RT)... срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», — приводит ТАСС заявление дипломата.
По его словам, Германия якобы несёт моральную ответственность за будущее Украины.
«Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения... может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений», — подчеркнул Мельник.
Он отметил, что данный факт вызывает огромное недовольство в украинском обществе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ФРГ за отказ продавать оружие его стране.
В свою очередь, Мельник заявил, что слишком оптимистично ждать от Германии предоставления вооружения Киеву.