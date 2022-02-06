Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт исключила возможность поставки оружия Украине

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью медиагруппе Funke заявила, что исключает возможность поставок оружия Украине.

«Правительство ФРГ уже давно — и в предыдущие легислатурные периоды — придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы ещё больше не обострить там ситуацию», — приводит ТАСС слова Ламбрехт.

По её словам, в случае конфликта на Украине у Германии есть партнёры за столом переговоров.

Она отметила, что на данный момент целью является деэскалация.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью агентству DPA призвала Украину к умеренности в риторике в адрес Германии, особенно когда речь заходит о поставках помощи со стороны ФРГ.